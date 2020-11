Senador Durana (UDI) y el segundo retiro del 10%: “Habemos cinco senadores de Chile Vamos disponibles para ir en ayuda directa de la gente”

El senador José Durana (UDI) afirmó que si la iniciativa del segundo retiro del 10% se mantiene tal como está, votará a favor del proyecto, pese a las críticas de la presidenta de su partido, Jacqueline van Rysselberghe,

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario dijo que “si finalmente este segundo retiro es focalizado, genera tributos para quienes tienen mayores ingresos y llega directamente a quienes lo necesitan, tengo la absoluta convicción que no es un tema populista, porque en verdad hay que estar en el lugar de la gente y no solo estar en la zona de confort”.

En ese sentido, apuntó que “yo no critico al Gobierno en razón de toda la ayuda social que ha entregado y que representa al 8 puntos del PIB, y que además ha focalizado su ayuda en cerca de 10 millones de personas, pero la universalidad que significa el retiro del 10%, si lo hacemos bien (…) podemos ser de verdad un aporte para la gente“.

Durana destacó que “habemos cinco senadores de la coalición de Chile Vamos que estamos disponible para ir en ayuda directa de la gente sobre la base de un equilibrio, una responsabilidad, y que se ordene este segundo retiro para que el día de mañana no enfrentemos un tercero, cuarto o quinto reforma constitucional que sí ponen en grave riesgo el desarrollo económico del país”. Los cinco congresistas son Iván Moreira (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Juan Castro (RN), David Sandoval (UDI) y él.

Frente a la crítica de la presidenta de la UDI, quien dijo que “al final del día no sé si vale la pena tener parlamentarios que engrosan las filas, pero que actúan con la izquierda“, Durana replicó que “yo jamás voto por la izquierda, yo voto por la gente, por aquellas personas que cuando he sido candidato los miro a los ojos y le pido que me apoyen con su voto, y ellos hoy día también me han pedido que yo los apoye en una situación grave, como la que están viviendo”.