“Cámbiate los pañales y aprende”: Insulza responde a agravio de Pamela Jiles

Un cruce de declaraciones, que terminó con la diputada Pamela Jiles (PH) pidiéndole al senador José Miguel Insulza (PS) que “se cambie lo pañales”, ocurrió este miércoles, luego de que el parlamentario la tildara de populista.

En entrevista con 24 Horas, Insulza afirmó que Jiles “es una clara muestra de una forma de populismo que hoy existe en el mundo”.

“No me parece un personaje atractivo, pero hoy vivimos un período en el que el populismo le gusta a la gente. A mí me gusta porque esto siempre termina mal”, añadió.

A la diputada no le gustó nada la descripción que recibió, por lo que reacciono a través de su cuenta de Twitter contra el senador. “Lo que es seguro senador, es que no soy cómplice de las violaciones de DD.HH. de Piñera ni salvé a Pinochet de ser juzgado, ni recibí plata de empresarios ni soy corrupta ni he robado. He hecho más por mi pueblo en un año que tú en toda tu vida. Así que cámbiate los pañales y aprende”, replicó.

Podrá un Senador adulto mayor dar una opinión sin que un señor alcalde lo trate de demente senil y una Honorable diputada lo mande a ponerse pañales? https://t.co/taB2Japxuh — José Miguel Insulza (@Insulza) November 18, 2020

A ello, vino una respuesta del senador a través de la misma red social. “¿Podrá un senador adulto mayor dar una opinión sin que un señor alcalde lo trate de demente senil y una honorable diputada lo mande a ponerse pañales?”.

Cabe recordar que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), le dijo hace un tiempo que “la demencia senil lo ataca de vez en cuando”, por lo que luego ofreció disculpas.