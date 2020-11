Diputado Schalper (RN) y proyecto que modifica los 2/3 de la Convención Constitucional: “Me parece un poquito ‘cara de palo’”

Durante la tarde del lunes la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, elaboró un proyecto de ley que busca permitir que los integrantes de la próxima Convención Constitucional decidan mantener o cambiar el quórum de los 2/3 para aprobar o rechazar ideas que tendrá la nueva Constitución.

La iniciativa de la parlamentaria ha generado críticas al interior de la oposición y de Chile Vamos. Bajo esa línea su par de Renovación Nacional, Diego Schalper, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y cuestionó la idea. “Me parece un poquito ‘cara de palo’. Esta conversación ya tenía ciertos pisos bastante sólidos; es una pésima señal porque habla de que sectores de oposición no tienen un compromiso con lo que se acordó en el Plebiscito con el acuerdo”, sostuvo.

Sobre ese punto, deslizó una crítica hacia el Partido Comunista, coalición que se ausentó del Acuerdo del 15 de noviembre de 2019. “No tiene nada nuevo que (diputada Vallejo) esté planteando esto. El PC no firmó el acuerdo, no lo votó a favor, pero después se vistieron de guaripolas del Plebiscito“, expresó.

Además, el oficialista le envió un mensaje a su par de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker. “Tiene que entender que es presidente de una Comisión y no que se hace lo que quiere él. Es importante que le demos claridad al país si la oposición democrática va a tener compromiso para respetar los acuerdos. Le exijo que ponga el proyecto (de los 2/3) en tabla, que lo votemos porque genera mucha incertidumbre“, cerró.