Longueira pidió explicaciones tras la suspensión a votar: “Exijo que me digan que fue lo que cambió”

Durante este jueves el portal The Clinic informó que el Servicio Electoral (Servel) suspendió el derecho a voto del ex ministro Pablo Longueira, quien reapareció en la órbita política para anunciar su candidatura a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y como constituyente.

En horas de esta tarde, a través de una declaración escrita, el gremialista exigió explicaciones por este inconveniente. “Hace unos meses decidí regresar a la política porque vi impotente y con frustración como los líderes de la centro derecha se atrincheraron en una minoría, aterrados ante los cambios evidentes que el país necesita y una amplia mayoría ciudadana demandaba. A menos de 24 horas de inscribir mi candidatura para presidir la UDI, he tomado conocimiento de que el Servel me ha inhabilitado para votar y, por tanto, para poder ser candidato”, comenzó.

“Fui acusado por la Fiscalía en julio del año 2018, hace más de dos años. Desde entonces he votado en todas las elecciones, como fue de público conocimiento en el reciente Plebiscito. Exijo que me digan qué fue lo que cambió ahora, a menos de 24 horas de inscribir mi candidatura, para tomar esta decisión“, complementó la ex autoridad ministerial, quien expresó que el tiempo “se encargará de desenmascarar” a aquellos que lo descartaron del proceso. “Está claro que quienes urdieron esta vergonzosa maniobra no me conocen. Yo mismo advertí, hace ya varios días, de los intentos de bajarme por secretaría“, dijo.

Longueira, al cierre de su intervención, reiteró el compromiso con la UDI. “Una vez más los invito a sorprender. La UDI debe ser siempre un camino para servir a Chile. Junto a la lista que me acompaña, en las próximas horas tomaremos una decisión y la daremos a conocer. Si no lo puedo hacer desde la presidencia de la UDI, contaran conmigo para acompañarlos en los decisivos desafíos que el país enfrentará en los próximos años“, terminó.