“Tendremos que quemarte la casa”: Carolina Goic denunciará ante la PDI a seguidor de la “abuela” Pamela Jiles

La senadora Carolina Goic (DC) presentará una denuncia por amenazas ante la Policía de Investigaciones (PDI), tras un comentario que recibió en su cuenta de Instagram.

A través de Twitter, la parlamentaria expuso que un usuario, identificado como “dapzambrano”, le escribió “Si la abuela da la ordena, tendremos que quemarte la casa”. Esto, haciendo referencia al proyecto del segundo retiro del 10% que revisará en segundo trámite el Senado, y que es impulsado por la diputada Pamela Jiles (PH), y que es conocida con el apodo de “abuela”.

“Esto fue puesto en mi cuenta Instagram. Esto es una amenaza directa a mi familia y haré denuncia ante @PDI_CHILE. Es este el Chile que queremos construir?”, escribió Goic.

La amenaza fue puesta en una publicación en donde la parlamentaria expuso que “ante rumores falsos y malintencionados quiero aclarar que no hay ningún acuerdo con el Gobierno y que no apoyaré propuesta de ‘autopréstamo’ que dista mucho del 2do retiro 10% Es necesario no confiar en fuentes d información tendenciosas en vez d fuentes verificables y objetivas”.