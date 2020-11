Cathy Barriga y su particular mensaje sobre su gestión como alcaldesa: “No permitiremos más parásitos que no quieran construir”

La alcaldesa de Maipú Cathy Barriga compartió un extenso mensaje en sus redes sociales, agradeciendo la confianza de los vecinos de la comuna, y también destacando su gestión en la zona.

“Gracias por tanto cariño! gracias por la confianza y por ser el motor de mis decisiones”, comenzó expresando la edil de Maipú.

A esto agregó que “cuando uno lucha y las cosas son más difíciles, se valoran mucho más los logros, no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de convertir las cosas ordinarias en extraordinarias☀️ y eso se logra con amor, con trabajo y perseverancia”.

En esta misma línea, aseguró que “existen por otra parte quienes no trabajan, sino que están preocupados de cómo perjudicar, para poder entrar. Estoy segura que no permitiremos más parásitos que no quieran construir, y juntos seguiremos trabajando por el Maipú que soñamos“, declaró finalmente.

Cabe mencionar que esto se genera luego de que la autoridad comunal mostrara su intención de repostularse al cargo, de cara a las elecciones municipales de 2021.