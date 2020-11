Diputados PC destacaron aprobación en general de nulidad de la Ley de Pesca

Este martes la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de nulidad de la Ley de Pesca, conocida como “Ley Longueira”, que fue presentado en el año 2016 por los diputados del PC, Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, quienes hoy valoraron la votación, calificándola como “un hecho histórico que pone fin a una ley corrupta”.

El diputado Gutiérrez recalcó que esta votación a favor de la nulidad permite “dignificar la política por parte del Congreso”.

“Hoy por primera vez en la historia de Chile se ha empezado a generar una forma de terminar con leyes corruptas producto justamente de la delincuencia parlamentaria, acá todos sabíamos que había una empresa que había corrompido parlamentarios, es más, el ex gerente general de Corpesca Francisco Mujica se encuentra condenado por soborno y esa empresa está acusada por soborno y cohecho”, indicó.

El parlamentario del PC indicó que la nulidad de hoy abre un camino para posibles nuevas nulidades y que “puede ser ese el mecanismo justamente de solución para muchas controversias que hay en este parlamento”.

Gutiérrez enfatizó que esta votación deja atrás una ley que se basó en “comprar votos, comprar voluntades, comprar parlamentarios, pero eso hoy llega a su fin con una expresión clara y categórica de la soberanía popular que se expresa en este congreso”.

Por su parte, el diputado Núñez destacó que “desde el año 90 que Chile no había hecho algo como lo que se hizo hoy día en la Cámara de Diputados, que es votar la nulidad de una ley y lo que hay que preguntarse es por qué, y eso es porque nunca en Chile nos habíamos enterado de algo tan vergonzoso, de algo que yo creo que en el mundo es motivo de algo que nos avergüenza y que es que acá se sobornó a un ex senador como lo es Orpis, se sobornó a una ex diputada como Marta Isasi y se les pagó dinero para que ellos votaran a favor de aquellas normas que beneficiaban a la empresa Corpesca y a las siete familias”.

“Estamos reivindicando la democracia, diciendo que en Chile la democracia está por sobre el poder del dinero y que jamás vamos a aceptar que leyes corruptas nacidas de actos de soborno sean legítimas y por eso este precedente es tan importante”, agregó el legislador.

Núñez coincidió con el diputado Gutiérrez sobre la posible nulidad de leyes corruptas indicando que “habría que preguntarse también qué pasa con las leyes que nacieron de la corrupción de la empresa Soquimich, que también tienen base para poder exigir su anulación y quiero decir que este es un camino para la dignidad de Chile, es un camino democrático y que no solo estamos echando abajo la Ley Longueira, sino que estamos echando abajo la ley de Piñera y de Longueira puesto que esta ley fue hecha justamente en su primer gobierno”.

En tanto, el diputado Boris Barrera señaló que “lo que hay detrás de esta nulidad, es que permitirá recuperar los recursos pesqueros, los recursos marítimos para todos los chilenos y chilenas que hasta ahora estaban en manos de pocas familias. Además, viene a ser un acto de justicia moral que tenemos nosotros los parlamentarios para borrar de una vez por todas esa valoración que tiene la gente acerca del trabajo del Congreso por tramitar leyes corruptas como esta”.

“Cuando asumí como diputado y me integré a la comisión de pesca me propuse retomar este proyecto de ley y que llevaba más de cuatro años sin tramitar y para eso me reuní con pescadores artesanales y lo hice porque la carga de una ley corrupta tramitada en este Congreso no tengo por qué llevarla en mis hombros, más cuando nos dimos cuenta que era una demanda muy sentida de los pescadores artesanales”, concluyó Barrera.

Agencia Uno