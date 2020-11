“Por su condición de mujer se aprovecha”: Comentario de Iván Moreira contra Karol Cariola desata férrea defensa de Monserrat Álvarez

Al menos dos comentarios de carácter machista expresó el senador Iván Moreira (UDI) contra la parlamentaria Karol Cariola (PC) durante esta mañana, en el matinal “Contigo en la Mañana” de CHV.

Mientras debatían los proyectos de segundo retiro del 10% desde las AFP, la parlamentaria sostuvo que “el Gobierno está actuando de mala fe, con lo que acaba de hacer de presentar un proyecto que cambia las condiciones con lo que ya se está debatiendo y esta aprobado por la Cámara”.

Frente al comentario, Moreira le respondió: “No seas populista, chiquilla, no seas populista”. El término no le causó gracia a la diputada. “No sea sin respeto, tú no tienes por qué calificarme de esta forma”, le contestó en seco Cariola.

Eso fue solo el principio. Después, ante un nuevo comentario, tuvieron que intervenir los conductores del espacio.

Cuando Moreira ya se iba despidiendo del programa, soltó: “Por su condición de mujer se aprovecha, el Partido Comunista…”.

“No diga eso senador, subámosle el nivel a la conversación, estamos en otra etapa de la discusión de género”, lo frenó J. C. Rodríguez. “Senador Moreira, qué está hablando”, secundó Monserrat Álvarez, que luego se molestaría más.

“Lo que pasa es que a mí me carga que el PC con perfume de mujer tenga una actitud de disociar a nuestro país, de pedir la renuncia del Presidente, de llamar a la violencia, de aplaudir a la violencia permanente”, explicó Moreira, apagando el fuego con bencina.

“Lo que pasa, senador Moreira es que el PC tiene mujeres empoderadas con personalidad y protagonismo político, es la verdad de cualquier partido, es lo que se quiere”, defendió a la invitada Monserrat.

“Yo tengo el derecho de decir lo que estime conveniente”, replicó el senador.

“Pero no a faltar el respeto…”, contestó Cariola.

“Parece que usted le chorea más el PC en mujeres que el PC en hombres”, comentó con ironía la conductora.

“No, no, no, Monserrat. Siga defendiendo el PC, chao”, finalizó Moreira. Y se fue.