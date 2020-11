Senador Girardi: “No soy partidario de golpes… ni de estado ni blancos”

El senador Guido Girardi (PPD) manifestó este martes su desacuerdo con el proyecto de reforma constitucional que busca adelantar las elecciones presidenciales para el 11 de abril de 2021 y que fue presentado por los diputados Jaime Mulet y Esteban Velásquez del FRVS; Marcela Hernando y Gastón Saavedra (PS); Rodrigo González (PPD); Guillermo Teillier (PC); René Alinco y Karim Bianchi (IND).

Al respecto, Girardi señaló que “quienes plantean eso deben revisar sus convicciones democráticas. No me gusta el Gobierno del Presidente Piñera, no comparto sus políticas, cuestionamos la violación a los derechos humanos, y criticamos la falta de compromiso social, el fracaso de la estrategia sanitaria ante la pandemia, la desconexión con los problemas de la gente, pero una cosa es la crítica y la otra es la falta de compromiso democrático”.

El senador agregó que “este Gobierno fue elegido por la mayoría de los chilenos y debe terminar su mandato. Eso es lo que corresponde en una democracia. No soy partidario de ningún tipo de golpe, ni blancos ni de Estado. No puedo ser parte de quienes apoyan alterar el itinerario democrático que los chilenos establecieron”.

“No me parece que esa sea la solución. La solución es que este Gobierno entienda que debe gobernar bien, mejorar su compromiso con la ciudadanía y, por ejemplo, presentar un presupuesto que no sea irresponsable y que daña la columna vertebral del país”, sostuvo.

El parlamentario indicó que “el Gobierno pone en riesgo la soberanía del país al disminuir los recursos para Ciencia ($65 mil millones), Educación Superior ($ 43 mil millones) y también en Cultura y, por ello, los senadores de oposición, en representación de la gran mayoría de chilenos y chilenas que quiere vivir en un país mejor, estamos exigiendo que se repongan íntegramente”.

Girardi calificó el presupuesto presentado por el Gobierno como “el más anacrónico y miserable que ha tenido Chile desde los años 90: No entrega recursos suficientes a la Atención Primaria de Salud (APS) ni para la remuneración de sus trabajadores. Tampoco para programas de reparación por violación a los derechos humanos y traumas ocular”.

“En el país más sísmico del planeta disminuyen los montos para el centro de sismología de la Universidad de Chile, el único que hace vigilancia de terremotos. Restringieron los aportes a la Orquesta Sinfónica de la U. de Chile…”, agregó.

Finalmente, sentenció que “evidentemente este presupuesto lo vamos a rechazar si no se asumen las demandas que, a través nuestro, hacen los rectores del CRUCH, del G9, los dirigentes de la Academia de Ciencia… con quienes nos hemos reunido para recoger sus planteamientos”.

Agencia Uno