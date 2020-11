Diputado Walker (DC) criticó idea de adelantar las elecciones: “No estamos disponibles para cambiar las reglas del juego democrático”

Matías Walker, diputado de la Democracia Cristiana (DC), conversó con “La Mañana Interactiva“ de Agricultura respecto a la idea planteada por sus pares Jaime Mulet (FRVS) y Rodrigo González (PPD) de adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales para el 11 de abril de 2021. La iniciativa fue respaldada por los ex candidatos Marco Enríquez Ominami y el senador Alejandro Guillier.

“Nosotros ayer (martes) salimos como bancada de la DC de forma clara y categórica a rechazar este planteamiento. Por ningún motivo estamos disponibles para cambiar las reglas del juego democráticas. Nosotros no votamos por el Presidente Piñera, votamos por Carolina Goic en la primera vuelta y Alejandro Guillier en la segunda vuelta“, dijo.

“El buen demócrata es el que respeta cuando gana su opositor y tiene que respetar que gobierne hasta el último día; lo haga bien o mal”, complementó el falangista, quien reconoció que su partido respetará el actual proceso. “Vamos a seguir siendo críticos de las cosas que nos parecen mal y apoyaremos las que nos parecen bien. Seremos una oposición constructiva; respetar las reglas del juego democrático es respetar que el Presidente Piñera gobierne hasta el último día“, expresó.

El legislador, además, deslizó una crítica hacia su par del Partido Por la Democracia (PPD), Rodrigo González. “Siempre hay un despistado en todas partes, pero salió Heraldo Muñoz y dijo que la postura del diputado González no representaba al PPD. Este gobierno tiene que gobernar hasta el último día en una postura más favorable para los acuerdos entendiendo que la oposición tiene mayoría en el Congreso Nacional“, manifestó.

“La principal crítica que hago a quienes plantean adelantar las elecciones no es que solamente están cambiando las reglas del juego unilateralmente, sino que están distrayendo el objetivo principal que es el proceso constituyente”, recalcó Walker, quien también cuestionó al senador Alejandro Guillier.

“Me parece muy mal que Alejandro Guillier, quien fue nuestro candidato en segunda vuelta y perdió con el Presidente Piñera, sea el primero en plantear cambiar las elecciones. Eso no está bien, es lo mismo que criticamos de Donald Trump en Estados Unidos con la victoria de Joe Biden. Tenemos que practicarlo en casa, el que gana con un voto tiene que gobernar hasta el último día. Esas son las reglas del juego y no se pueden las reglas en medio”, cerró.