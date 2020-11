Senador Claudio Alvarado (UDI): “El retiro del 10% no está en juego”

Claudio Alvarado, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), conversó con “La Mañana Interactiva“ de Agricultura respecto a la discusión de los proyectos de ley que buscan el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales; uno planteado por el Ejecutivo y el otro por el Congreso Nacional vía reforma constitucional.

“No hay dos opiniones en que retirar los fondos previsionales no es una buena política pública, pero ya sucedió en una oportunidad. El proyecto del Gobierno lleva los retiros a un cauce institucional”, sostuvo el parlamentario, quien criticó la postura de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz de no poner la iniciativa en tabla.

“Lamento las declaraciones de la presidenta del Senado ya que el proyecto del Gobierno tiene trámite de discusión inmediata y ese trámite obliga a la Cámara a despacharlo en seis días y ese plazo vence hoy. La persona que dirige la Corporación tiene que tener presente cuáles son las reglas del juego y los compromisos a respetar”, detalló.

De todas maneras el legislador llamó a la cautela y anunció que el retiro de los ahorros previsionales irá sí o sí. “Dentro de Chile Vamos existe el apoyo suficiente y necesario para respaldar la iniciativa del Gobierno y rechazar aquella la propuesta que viene mediante una vía de reforma constitucional. El retiro del 10% no está en juego; lo que está en juego es cuidar lo que viene hacia adelante. Cuando estamos en una dinámica de anuncios de retiros de fondos hasta el infinito, genera un problema de marca mayor en el sistema previsional”, cerró.