Cámara rechaza proyecto que exigía a partidos políticos renunciar a la violencia política

La Cámara de Diputados rechazó este martes, por falta de quórum, el proyecto de ley que exigía a a los partidos políticos renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política.

Al momento de la votación en particular, la iniciativa no logró sortear el quórum de 89 votos mínimo de apoyo para su aprobación, alcanzando 80 votos favorables, 31 en contra y once abstenciones. Luego, se votó la propuesta del primer informe, que tampoco superó la barrera, llegando a los 76 votos a favor, 34 en contra y once abstenciones.

En el debate, un grupo transversal de legisladoras y legisladores se manifestó a favor de la iniciativa, estimando fundamental que los partidos políticos renuncien a avalar cualquier manifestación de violencia.

Resaltaron, asimismo, los perfeccionamientos realizados en el segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, en donde se incorporó como concepto qué se entenderá por “ejercer la violencia”, aplicando un criterio salido de una norma abordada en la Comisión de DDHH; así como la obligatoriedad de plasmar en la declaración de principios de cada partido, que se deberá condenar el uso de la violencia en cualquiera de sus formas.

En la discusión también hubo críticas que cruzaron las bancadas, aunque se apreció un claro rechazo mayoritario en el Partido Comunista (PC) y en el Frente Amplio.

Entre las observaciones se señaló que la propuesta es innecesaria, por cuanto la Constitución ya define los lineamientos que deben seguir los partidos políticos, imponiendo duras sanciones en caso de infracciones.

Por otra parte, se sostuvo que el proyecto va dirigido expresamente en contra del PC y de la manifestación social, expresada desde octubre del año pasado, que permitió que hoy se tenga a la vista la conformación de un proceso constituyente que apoya la ciudadanía.