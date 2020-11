Diputado Bobadilla (UDI) critica al Gobierno por oponerse a indicación que prohíbe a colegios exigir textos escolares de una determinada editorial

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) reaccionó con molestia luego de que el Gobierno solicitara rechazar la indicación que prohibía a los establecimientos particulares exigir la compra de textos escolares de una editorial en particular, esto en el marco de la tramitación de la ley de Presupuesto 2021 en el Senado.

Al respecto, el integrante de la comisión de Educación de la Cámara señaló que “no entendemos por qué el Gobierno sigue defendiendo a las editoriales”, agregando que “lo único que están haciendo es proteger un monopolio que todos los años terminan provocando un daño tremendo al bolsillo de miles de familias de clase media”.

“Es inentendible que el Gobierno no comprenda el tremendo gasto que tienen que hacer las familias todos los años. Porque no se trata sólo de los textos escolares, sino que también deben costear la matrícula, las mensualidades, los útiles y el transporte escolar, el uniforme, y por lo tanto, una forma real de reducir sus gastos es prohibiendo que los colegios exijan textos de una editorial en particular, permitiendo usar los del Mineduc que tienen los mismos contenidos”, sostuvo Bobadilla.

Por último, Bobadilla aseguró que “vamos a insistir con nuestra indicación para que sea revisada en una comisión mixta, porque es este el minuto en que tenemos que introducir una mayor competencia en este rubro para así terminar con el monopolio que tienen unas pocas editoriales, pero que afecta a miles y miles de familias de nuestro país”.