Retiro 10%: Diputados DC advierten “varios problemas” en proyecto del Gobierno

Los diputados de la bancada DC advirtieron que, además del tema tributario en el proyecto del Ejecutivo, que afecta a todos quienes ganan más de $700.000, el proyecto del Gobierno y la reforma constitucional, impulsada por diputados, tienen “diferencias sustanciales”, agregando que “evidentemente hay diferencias que deben resolverse y no da lo mismo, por lo tanto, debemos seguir impulsando y trabajando en la reforma constitucional de origen parlamentario”.

Así lo señalaron los diputados DC Matías Walker y Joanna Pérez, quienes agregaron que se observan problemas con el tema del retiro forzoso por el pago de deudas en pensiones alimenticias; exclusión de los pensionados; y no queda claro qué pasaría con quienes ya hicieron uso del derecho del primer retiro y con quienes aún no lo hacen .

Al respecto, el diputado Matías Walker explicó que “tras revisar con nuestros asesores el proyecto del Gobierno del segundo retiro, que viene del Senado, desde ya advertimos lo siguientes problemas. No sólo lo que se ha dicho en términos públicos, que quedan afectos al pago impuesto todos quienes ganen más de 700.000 pesos, sin exenciones para ningún tramo, sino que no se regula la situación de la subrogación de los derechos del alimentario en los derechos del alimentante, lo que denominamos el retiro forzoso de los fondos con el objeto de pagar las deudas de pensiones alimenticias. Está la figura de la retención regulada, pero no del retiro forzoso por subrogación”.

Walker precisó que “además, no se contempla la situación de quienes tienen menos de 35 UF de ahorro. En el proyecto de la reforma constitucional queda claro que tienen derecho los que tienen ahorros menores a este monto, a retirar todo el saldo. También, no queda claro la situación de quienes ya realizaron el primer retiro, debiera quedar absolutamente claro. Y, además, no se pone en el caso de quienes no han ejercido este derecho”.

La diputada Joanna Pérez, en tanto, agregó su preocupación por la situación de los pensionados, “el proyecto del Gobierno, que deberemos ver ahora en la Cámara, no el tema del retiro forzoso para el pago de alimentos, señalando que “hay que incluir expresamente a los pensionados que tuvieron derecho al primer retiro; no podría aceptarse que queden fuera. La verdad es que como no podemos ingresar indicaciones en varias materias en el proyecto del Ejecutivo tendremos que conversar y trabajar intensamente para subsanar las falencias y por supuesto no abandonar la reforma constitucional de diputados donde incluimos una serie de temas que hicieron posible un exitoso y universal primer retiro”.

Agencia Uno