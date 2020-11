Diputados del Partido Comunista expresaron no estar satisfechos con el Presupuesto 2021

El diputado y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Daniel Núñez (PC), destacó la unidad de la oposición en toda la discusión de la Ley de Presupuesto 2021, lo que permitió “pequeños avances que hoy tenemos en este presupuesto”.

Sin embargo, criticó duramente la actitud del Gobierno “al no tener voluntad para resolver las cosas, estirándolas hasta un punto de máxima tensión y sin escuchar a la ciudadanía”.

El parlamentario señaló que “nuestra bancada no está satisfecha con toda la discusión que hemos dado, porque hay temas y demandas emblemáticas que siguen pendientes, por ejemplo, el 1% para cultura, una demanda que tiene que ver con el desarrollo del país a escala humana, algo que se requiere para vivir con buena calidad de vida”.

Para Núñez, la aprobación de este informe de la comisión mixta no es un reflejo de acuerdos con el Gobierno, sino “simplemente producto de la imposición, porque acá hubo que rechazarle partidas al gobierno para que flexibilizara, para que cediera mínimamente, porque tenemos un gobierno que no escucha a la ciudadanía, que no está atento a las demandas sociales”.

Sobre los avances que se consiguieron en la tramitación del Presupuesto 2021, el diputado sostuvo que “es un tremendo avance haber logrado los $8.000 del per cápita en salud y eso lo reconocemos y en educación superior al menos se repusieron 30 mil millones que estaban pendientes y también se van a poder usar fondos del crédito solidario para revertir algo del déficit de las universidades públicas”.

“También en cultura logramos que se aumentara esta reducción tan brutal del 10% y quedara solo en un 2,9% a las instituciones culturales que son fundamentales”, añadió.

Una de las indicaciones presentadas por la bancada PC fue la exigencia de una pensión de subsistencia para las víctimas de la represión y que hoy están imposibilitadas de trabajar y fue justamente una de las indicaciones que logró su aprobación con el apoyo de parte del sector oficialista.

“Se habilitó al gobierno para que entregue una pensión de subsistencia para todos aquellos chilenos y chilenas que fueron víctimas de la represión policial o militar y que hoy día están en condición de invalidez, que han quedado incapacitados de desarrollarse con normalidad y esas son situaciones dramáticas, como Mario Acuña, Fabiola Campillay y tantos otros, pero ahora el gobierno tiene que responder, tiene que entregar esas pensiones”, precisó.

El legislador también tuvo palabras para el paro de la salud, criticando que el gobierno no haya entregado un bono a los y las trabajadoras de esta área, aún con un paro que ya lleva varios días y en el contexto de una pandemia.

“Estamos muy preocupados por el tema que hoy día va a seguir pendiente en la salud pública porque avanzamos en el per cápita, pero están en paro los hospitales en todo Chile y habían normas que estaban en este presupuestó y que podrían haber facilitado el término de ese paro, sin embargo, el gobierno se negó a escuchar esas propuestas, no quiso comprometerse a entregar algo tan básico y tan evidente como es un bono a los trabajadores y trabajadoras de la salud”, expresó.

Núñez denunció que “cuando hay que hacerles un reconocimiento económico para que ellos puedan de alguna manera ver repuesto todos los gastos y las situaciones económicas de perjuicio que han vivido en estos meses de pandemia, resulta que no hay un compromiso del gobierno por entregarles un bono y más encima les dice que si pudiera haber bono, va a ser diferenciado, no para todos los trabajadores y trabajadoras”.

También respecto a la salud, el diputado criticó que el Gobierno tampoco haya accedido a poner a los hospitales en Tramo 1 respecto a la Ley de Trato al Usuario, lo que significaría un impacto en los salarios de los trabajadores.

“Fue una situación que expusimos y que pedimos, pero el gobierno se negó a resolverlo y nos dice que no nos preocupemos, que eso queda para la negociación del sector público y ¿qué es lo que va a pasar?, que el lunes o martes va a entrar la negociación del sector público, vamos a estar en paro todavía y vamos a tener nuevamente toda esta discusión tan tensionante de nuevo”, sintetizó.

“Lo que nos molesta y nos indigna es que el gobierno no tiene voluntad para resolver los problemas y estira las cosas hasta un punto máximo de tensión y eso es lo que queremos denunciar. Quiero saludar el esfuerzo que hizo la oposición tanto en la Cámara como en el Senado y sin esa unidad jamás hubiésemos logrado estos pequeños avances en el presupuesto, pero acá el gobierno tiene que hacer un giro y escuchar realmente lo que pide la gente, la ciudadanía y de una vez por todas abrirse a un dialogo”, concluyó.

El informe de la Comisión Mixta de Presupuesto 2021, que fue aprobado hoy por la ´Cámara de Diputados, ahora debe cumplir con su último trámite legislativo en el Senado a partir de las 15:00 horas.