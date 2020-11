Candidatos a gobernador preocupados por baja participación en primarias

Los candidatos a gobernadores por la Región Metropolitana, Helia Molina (PPD), Álvaro Erazo (PS) y Claudio Orrego (DC), expresaron su preocupación por la baja participación ciudadana en estas primarias.

Molina apuntó sus críticas al Gobierno por la escasa participación de la gente, asegurando que “ha habido casi un boicot, no hubo información”.

Por su parte, Erazo señaló en la misma línea que “sabemos que no vamos a tener la participación del Apruebo (Plebiscito). No he escuchado ninguna vocería del Gobierno convocando a las elecciones”.

A su vez, Orrego hizo un llamado “a que vengan a votar. Esto inicia el camino descentralización del poder en Chile”.

El Servel detalló que a las 11:40 horas de esta jornada, el 91% de las 21.281 mesas ya se encuentran instaladas en el país.

Cabe recordar que en total, son 87 candidatos a gobernadores regionales los que competirán en las 16 regiones, y 103 postulantes a alcaldes en 36 comunas.