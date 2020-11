Diputada Mix criticó al Servel y al Gobierno por participación ciudadana en las primarias

La diputada Claudia Mix (Comunes) no pudo votar hoy debido a que la mesa en la que le correspondía sufragar, la 98M de la Escuela Germán Riesco de Maipú, no estaba constituida.

“Estoy en mi local de votación. Buscaba mi mesa en la que he votado desde el año 88 acá en la comuna de Maipú y me encuentro con que no se constituyó y que no existe un protocolo del Servel para aquellas personas que llegamos y queremos votar”, afirmó la parlamentaria.

En la misma línea, acusó que “no es la única mesa que no se constituyó, hay tres mesas, y no hay respuestas respecto a la posibilidad de que todos y todas podamos tener la garantía de votar. Debiera existir un protocolo que permita fusionar esas mesas con otras”.

En ese sentido, señaló que “el Servel y el Gobierno no han hecho el mayor esfuerzo para asegurar la participación de todos y todas. En esta oportunidad me tocó a mí, no voy a poder votar. Siempre participo, tenía muchas ganas de votar en esta oportunidad y me encuentro con la imposibilidad, se me niega un derecho a votar”.

“Me parece que se tiene que hacer cargo el Servel de esta irregularidad. He hablado con la encargada del local y me dice que no tiene alternativa para hacer funcionar esas tres mesas, que no tienen la posibilidad de recibir a los maipucinos y maipucinas que les toca votar en este local y es muy lamentable”, concluyó Mix.

Agencia Uno