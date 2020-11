J.A. Kast dispara a ME-O tras no poder sufragar en Primarias: “Te quitaron el voto porque estás formalizado”

El líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, fue suspendido de su derecho a sufragio por parte del Servicio Electoral hace una semana, lo que se aplicaría tanto para las primarias de hoy domingo como para las elecciones del 11 de abril de 2021.

El 21 de noviembre emitió una declaración pública donde acusó persecución política y este domingo volvió a criticar la medida judicial a través de Twitter.

“Por 1era vez no voy a poder ejercer mi derecho a voto. Llevo 6 años investigado, sin juicio. No se respeta la presunción de inocencia en Chile, me han quitado el derecho a votar a mí y a otros miles por protestar por un cambio. Esto no debería pasar en democracia. #Primarias2020″, escribió.

Recordemos que ME-O habría sido inhabilitado del derecho a sufragio a raíz de la espera del juicio oral por el caso OAS, donde se encuentra imputado por fraude de subvenciones; además, se encuentra en la etapa de preparación del juicio oral tras ser formalizado como presunto facilitador de la emisión de facturas ideológicamente falsas a SQM Salar y otras dos a Soquimich.

En respuesta de su tweet, habló el líder del Partido Radical, José Antonio Kast, quien lo cuestionó duramente, generando una ola de respuestas en Twitter: “No te quitaron el voto por protestar. Te quitaron el voto porque estás formalizado por fraude al fisco”.