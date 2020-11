Mulet e idea de adelantar elecciones: “Claramente el expresidente Ricardo Lagos no leyó el proyecto”

El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, salió al paso de los dichos del ex presidente Ricardo Lagos, quien calificó de “ilegal” el proyecto que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para abril de 2021.

Al respecto, el parlamentario y autor de la iniciativa junto a un grupo de legisladores de oposición, señaló que “claramente, el ex presidente Lagos no leyó nuestro proyecto, pues no es ilegal hacer una reforma constitucional para adelantar las elecciones, y eso es lo que hemos planteado nosotros, adelantar las elecciones vía reforma constitucional”.

En la misma línea, agregó que “no estamos pidiendo cambiar las elecciones sin cambiar la Constitución, de manera que sin duda el ex presidente Lagos se equivoca,. Acá en Chile se ha acortado el período presidencial muchas veces, incluso siendo ya elegido Presidente de la República Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 93, a quien se le redujo el mandato de 8 a 6 años y esa es una realidad.

“El propio presidente Lagos también durante la reforma de la Constitución del 80, que él también firmó, redujo el mandato de 6 a 4 años, sin un presidente elegido en ese caso, pero en el caso de Frei con un presidente elegido”, complementó.

En este sentido, Mulet recalcó que “lo que estamos pidiéndole al poder legislativo, que se pronuncie a través de una reforma constitucional, no tiene nada de ilegal. De manera que le pediría al ex presidente más rigurosidad y obviamente haber leído antes de opinar”.

“Él seguramente leyó algunas declaraciones de prensa y el prejuicio obviamente, siempre el prejuicio. Lo que queremos nosotros es paz, tranquilidad y creemos que Piñera hoy día no es lo que está generando y para que no haya una salida forzada, dura, a través de una acusación constitucional o de una renuncia, creemos que es mejor que se adelanten las elecciones democráticamente y en paz”, concluyó.