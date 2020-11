Primarias: Vocales que no se presentaron podrían enfrentar a la Justicia

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, confirmó que los vocales de mesa que no se presentaron este domingo a cumplir sus labores en las Primarias a Gobernadores Regionales y Alcaldes, podrían tener que enfrentar a la Justicia.

Lo anterior, ante la gran cantidad de denuncias que mesas cerradas por la falta de vocales.

“Se produjeron situaciones porque no hubo voluntad de las personas de actuar como vocales, porque es muy facil decir ‘mi mesa no está constituida’, mirando desde fuera para no quedarme y asumir una carga publica que además no le corresponde al Servel”, aseguró Santamaría.

Agregó quee “nosotros lo que sí vamos a hacer es pedirle a las Juntas Electorales que los vocales que no se presentaron sean denunciados a la Justicia“.

“Las personas que no pudieron votar tienen la posibilidad a la Justicia Electoral, para que determine si efectivamente el Servel actuó o no de acuerdo a la ley”, dijo.

En cuanto a las peticiones que hubo sobre fusiones de mesa, Santamaría afirmó que “la ley establece 50 días antes la fusión de las mesas. Nosotros fusionamos mesas porque nos dimos cuenta que en los procesos de primarias participan menos personas”.

“En un proceso electoral no se puede cambiar la ley ni las reglas del juego”, señaló.

Añadió que pensaban que la participación sería mayor, pero que “las mesas constituidas alcanzan el 95%, esa es la parte llena del vaso”.