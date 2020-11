Sebastián Depolo y las primarias: “La derecha no quería esta elección”

Sebastián Depolo, precandidato a gobernador por la Región Metropolitana del Frente Amplio (FA), criticó al Gobierno ante la escasa participación ciudadana en estas elecciones primarias.

Tras emitir su sufragio, Depolo afirmó que “la derecha no quería esta elección, intentó por todos los medios posibles obstaculizarla. Que no ocurriera, que no tuvieran atribuciones, que no se realizara. Básicamente porque no les interesa ceder el poder”.

“Entonces a mí no me sorprende (la baja participación). Sin embargo, hay una responsabilidad histórica, que es la primera vez que vamos a elegir al máximo cargo de autoridad regional”, agregó.

En este sentido aseguró que los comicios necesitaban “una campaña de información y difusión a la ciudadanía mucho más grande que la que hizo el Servel. Aquí, el Estado y el gobierno están en falta”.

Asimismo, sostuvo que “los recursos que tienen los partidos son mucho más limitados que los que tiene el Estado. Hay que seguir pensando cosas, como que las primarias sean obligatorias, que obligatoriamente los partidos decidan junto a la ciudadanía”.

“Hay que pensar que todo proceso eleccionario tenga franja electoral, este por ejemplo no tenía. Necesitamos medios de comunicación si queremos una democracia más viva, más sana”, señaló.

El precandidato del FA aseveró que “aquí se podrían hacer muchas más cosas para difundir. El acceso a la información es un derecho, sobre todo en democracia. Lo que nosotros queremos, lo que nos gustaría, es que la gente aún así, con todas estas dificultades, participe, se levante, que vaya a votar”.

Cabe recordar que otros candidatos a gobernador por la RM, como Helia Molina y Álvaro Erazo, criticaron también al Gobierno por la poca información que se entregó a la población sobre estas primarias.