Heraldo Muñoz tras no poder votar en las primarias: “Los vocales de las mesas abiertas perfectamente podrían haber sido distribuidos a las mesas cerradas”

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, fue una de las personas que no pudo votar en las elecciones primarias de este domingo, porque su mesa no estaba constituida.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el precandidato presidencial sostuvo que la baja participación se pudo deber a que “son primarias, además para un cargo nuevo que no es tan conocido como es el de gobernador regional, pese a que hubo algunas primarias, pero pocas, para algunos municipios”.

Añadió que “es una experiencia que está muy por debajo de las expectativas”, en relación con el Plebiscito del 25 de octubre.

En ese sentido dijo que se siente “muy frustrado por no haber podido votar en una mesa que estaba cerrada. Yo he votado desde 1972, excepto durante el tiempo de la dictadura cuando evidentemente no habían votaciones”. “Fue lamentable, muy frustrante”, insistió.

En cuanto a la responsabilidad del Servel, Muñoz dijo que “yo reconozco que la ley establece que la fusión de meses tendría que haber ocurrido 50 días antes, pero también hay que tener en cuenta que los vocales de las mesas abiertas perfectamente pudieran haber sido distribuidos a las mesas cerradas para abrirlas“.

“Creo que debieron haberse tomado las prevenciones, incluso de haber fusionado más mesas en el momento que eso podía ocurrir, pero bueno, nadie puede predecir el futuro“, dijo.

“A mí me hubiera gustado que hubiera (el Servel) tenido más presupuesto para difundir e informar, porque había mucha gente que no tenía claridad sobre estas elecciones primarias”, señaló.

Eso sí, no descarta que tal vez “la gente simplemente no quiso ir a votar, esa es otra posibilidad”, lo que no quita su frustración, y la de otros, de no haber podido ejercer su derecho.

En cuanto a los resultados, el líder del PPD declaró estar satisfechos por los resultados de gobernadores en La Araucanía, Tarapacá y Valparaíso. Mientras que en la Región Metropolitana dijo que el segundo lugar de Helia Molina “también nos deja muy satisfechos, especialmente por el despliegue que ella hizo, por cierto que vamos a apoyar a Claudio Orrego, y a todos los candidatos ganadores de nuestro pacto. Eso es lo que corresponde en democracia”.