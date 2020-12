Senador Insulza (PS) y liderazgo de diputada Jiles (PH) en encuesta presidencial: “No me preocupa mucho esa encuesta, son cifras pequeñas”

José Miguel Insulza, ex ministro del Interior y senador del Partido Socialista (PS), conversó este martes con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la encuesta de Pulso Ciudadano en la cual la diputada Pamela Jiles (PH) encabeza las preferencias de la carrera presidencial y supera a opciones como Joaquín Lavín (UDI), Daniel Jadue (PC) y Evelyn Matthei (UDI).

“Esto tiene que ver con las ideas del facilismo, que todo es fácil, posible y se hace. No lo personifico en una persona (Jiles), hay muchos que caen en lo mismo. No estoy preocupado de las encuestas presidenciales ahora”, sostuvo el parlamentario, quien recordó algo de similar índole ocurrido en 1999.

“Ya vivimos una elección donde, a estas alturas, nuestro candidato (N. de la R: Ricardo Lagos Escobar) tenía el 70% y el que lo seguía tenía 10 o 12%, y al final tuvimos una elección estrecha. La gente se preocupa de las elecciones presidenciales cuando las hay. Otra cosa es que los partidos tienen que estar preocupados de generar sus candidatos, pero la ciudadanía no está en la carrera presidencial”, expresó.

Al cierre, el ex jefe de Gabinete abordó la “popularidad” de Pamela Jiles en los sondeos mencionados. “No me preocupa mucho esta encuesta (Pulso Ciudadano), son cifras pequeñas para ambos (Jiles y Lavín). No son una cosa de otro mundo”, cerró.