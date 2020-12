Diputado Trissoti (UDI) por Ley de Migraciones: “El que ingresó de manera clandestina no tiene que tener ningún tipo de oportunidad”

El diputado Renzo Trisotti (UDI) cree que “no puede haber ninguna excepción e interpretación favorable” contra aquellos que ingresen al país de forma clandestina, por ello se opone a que quienes estén de forma ilegal puedan salir del país sin sanciones, como se está revisando en la Ley de Migraciones.

En entrevista con “La Mañana a Interactiva” de Agricultura, el parlamentario señaló con respecto a este tema que “soy sumamente claro con una visión restrictiva respecto a quienes han ingresado al país por vía clandestina. Soy de los que cree que no se puede dar ningún tipo de oportunidad, porque sería un perdonazo“.

“Soy de la idea de que no puede haber ninguna norma que permita interpretar algún grado de voluntariedad en entregar herramientas favorables a personas que han ingresado de manera ilegal”, agregó. “Tiene que haber un apego estricto a la ley internacional y a los derechos humanos, pero también tienen que haber deberes“.

“Cuando ingresas clandestinamente al país, no va quedando constancia de cuando ingresas, entonces me preocupa que tengamos 6 meses más donde se empiecen a pasar la voz y digan ‘entremos no más, tenemos 6 meses donde no nos va a pasar nada’“, dio como ejemplo.

“El que ingresó de manera clandestina no tiene que tener ningún tipo de oportunidad y tiene que ser expulsado“, sentenció.