Presidente de la Cámara de Diputados anunció su salida de la política: “Mis costos familiares han sido altos”

El presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Diego Paulsen (RN), anunció este martes que, al menos por un tiempo, se retirará de la política luego que termine su periodo en el Congreso Nacional.

Esta medida llega luego de que los parlamentarios rechazaron la moción de censura contra la mesa directiva, la que él preside hace ocho meses y en la que se convirtió en el congresista más joven en asumir dicho cargo.

“La votación fue una muestra de respaldo al trabajo serio que hemos realizado como mesa de la Cámara; pensando siempre en el bienestar del país, en el respeto de las instituciones y de la Constitución”, afirmó al diario La Segunda.

En esa línea, Paulsen argumentó su retiro de la política, debido a “los costos familiares que han sido demasiado altos”, donde se ha perdido cumpleaños de su esposa, hijos y, el primer día del jardín en Temuco de su pequeño.

“Nunca imaginé que sería tan duro ser diputado de regiones”, complementó el parlamentario por el distinto N°22 de la Región de La Araucanía.

Sobre una nueva postulación al cargo nuevamente, el presidente de la Cámara de Diputados respondió que “he decidido retirarme de la política. Podría repostularme, pero no lo haré. En mi primer periodo nacieron mis mellizos. Los veía tan poco y eran tan chiquititos, que no me reconocía, no era parte de su vida. No podía hacerlos dormir ni darles de comer”.

A pesar de lo mencionado, Paulsen cerró diciendo que no están las puertas cerradas para volver. “El que nace chicharra muere cantando. Jamás me voy a salir de la política ciento por ciento, vibro con ella. Incluso, después de los cincuenta años me encantaría ser alcalde de alguna comuna de mi región”, concluyó.