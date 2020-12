Catalina Pérez y renuncias a RD: “Me parece que es momento de unidad”

La presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, lamentó las renuncias al partido de los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo, dadas a conocer esta jornada.

La también parlamentaria afirmó que “me parece que es momento de unidad, es momento de consolidar proyectos políticos transformadores y ahí nuestra casa va a seguir siendo el Frente Amplio”.

En la misma línea, Pérez espera que el conglomerado “se amplíe y no se reduzca. Esperamos seguir contando con el Partido Liberal también dentro de nuestras filas, porque no nos cabe ninguna duda, existe la convicción transversal de empujar la unidad de todos los actores transformadores”.

La diputada aseguró que “el partido no va a perder jamás su vocación mayoritaria y dialogante. Independientemente de su domicilio político y de la política estratégica de alianzas que nuestro partido contribuye”.

“Nuestro partido tiene vocación de mayoría, vocación de diálogo y vamos a seguir empujando dichas transformaciones en búsqueda de objetivo claros”, reiteró.

Asimismo, sostuvo que “hoy necesitamos mayoría para recuperar el agua, recuperar las pensiones, la salud, la vivienda y la educación de los chilenos. Va a ser ese el objetivo que levantemos por delante”.

Por lo mismo, afirmó que “no me cabe ninguna duda, todas las fuerzas políticas del Frente Amplio, incluyendo a nuestros compañeros que, lamentablemente, abandonan RD, comparten dicho objetivo”.

Consultada sobre si existe miedo al interior del partido de que más diputados renuncien, Pérez aseveró que “creo que las diferencias fortalecen el partido, no lo debilitan. No me cabe ninguna duda que la vocación democrática del debate de RD nos va a hacer empujar esto con cada vez más fuerza”.

Finalmente, anunció que “la próxima semana tenemos un debate abierto para definir la política de alianzas, en caso de, lamentablemente y por la falta de voluntad de actores, fracase la la lista unitaria”.