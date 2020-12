Diputado Crispi (RD): “Que la Unidad Constituyente haya sacado más votos que el Frente Amplio no es tan novedoso”

Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática (RD), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la baja participación en las recientes elecciones primarias y los escasos votos obtenidos por el Frente Amplio.

“No nos fue muy bien. Que la Unidad Constituyente haya sacado más votos que el Frente Amplio no es tan novedoso. Efectivamente fue una primaria que lamentablemente fue muy poca informada, poca gente sabía que había elecciones y los que sabían, no tenían claro de lo que se trataba. La Unidad Constituyente tiene 30 años, tienen redes territoriales más fuertes. Eso lo desdramatizo un poco“, expresó.

Bajo esa misma línea, mostró su disconformidad por los pocos sufragios de su sector y la derrota de la carta más fuerte de la coalición, Sebastián Depolo. “En relación a nuestra participación quedé disconforme. Uno puede ponerse a trabajar en como mejorar, pero hay que trabajar más. Me duele mucho porque la figura de Sebastián Depolo es muy fuerte para nuestro partido, no merecía perder”, sostuvo.

“Aquí hay que acostumbrarse en democracia que no siempre te va bien como se espera. Es un traspié minúsculo para los desafíos que tenemos para país”, complementó.