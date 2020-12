Senador Girardi llama a reactivar campañas anti Covid-19

El senador Guido Girardi (PPD), miembro de la Comisión de Salud del Senado, señaló que el retroceso de la Región Metropolitana a Fase 2 del Plan “Paso a Paso” es un fracaso de la estrategia implementada y pidió fortalecer la campaña comunicacional, aumentar los testeos y la trazabilidad, e incrementar la ayuda social, “para que se pueda cumplir el aislamiento”.

Al respecto el senador Girardi señaló que “el retroceso a Fase 2 es un fracaso de la estrategia de salud pública y de todos. Todavía no logramos cortar la cadena de contagios de la primera ola y esto es muy dramático por los costos humanos, sociales y económicos. Llamamos a toda la población y al Gobierno a reactivar una campaña de sensibilización”.

En ese sentido, agregó que “tal vez las personas, como llevamos 10 meses en esta pandemia, ya han perdido las esperanzas las convicciones o muchos piensan que el problema ya pasó… ¡Y no es así!! Hay que volver al lavado de manos, el uso de mascarilla, distanciamiento social y a tomar todos los cuidados particularmente en estos días de fiesta de Navidad y Año Nuevo”.

Girardi afirmó que “el Gobierno tiene un desafío debe aumentar los testeos, pero lo que no ha funcionado son las medidas de trazabilidad. Se necesita que el 100 % de las personas positivas queden aislados en recintos sanitarios y no se está haciendo; se requiere que en las primeras 24 horas el 90% de los contactos estrechos sean identificados, rastreados y cuarentenados y eso no se está llevando a cabo con la fuerza necesaria”.

El legislador PPD concluyó señalando que, “pero ninguna de estas medidas se va a poder cumplir si las personas no tienen ingresos para alimentarse, por lo que se requiere un apoyo social contundente. Aquí tenemos un desafío que es responsabilidad de todos. No podemos seguir fracasando porque los costos van a ser gigantescos y muchas personas van a enfermar y morir, siendo que es evitable”.

Agencia Uno