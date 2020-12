De Urresti (PS) criticó a Chile Vamos por discusión de escaños a pueblos originarios: “No hubo voluntad y convicción”

Durante la madrugada del martes la Comisión Mixta del Senado aprobó con seis votos a favor y cuatro en contra la iniciativa de escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional. La propuesta constata de 18 cupos, de los cuales nueve están considerado para los 155 que integrarán la entidad que redactará la nueva Carta Magna.

Alfonso de Urresti, senador del Partido Socialista, habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y deslizó una crítica hacia sus pares de Chile Vamos por la postura que tomaron en torno al tema. “Fueron casi nueve horas y desgraciadamente no hubo voluntad y convicción por parte de los parlamentarios de Chile Vamos en concordar un número. El oficialismo se mantuvo cerrado”, sostuvo.

“Chile Vamos se niega a considerar cualquier aumento de parlamentarios en estos cupos. Vemos que no hay una voluntad y hay una subvaloración de lo que significa la inclusión de los pueblos originarios”, complementó el parlamentario, quien se puso en el eventual escenario de la no inclusión de las etnias. “Para el Gobierno sería una tremenda derrota y mensaje muy erróneo de no incluir a los pueblos originarios, de no entender el conflicto mapuche y no darle una señal a los pueblos del norte”, expresó.

El legislador, además, llamó a vencer las ideologías en el debate. “El Censo establece que el 12,8% se siente identificado con una etnia. Los pueblos originarios tienen que tener una representación adecuada, no se puede aprobar un texto en el que el pueblo mapuche tenga dos o tres representantes. Eso es no reconocer la necesidad de incluirlos”, explicó.