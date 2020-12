Presidente del PPD por dichos de diputado Jackson (RD): “El Frente Amplio no es la promesa que pareció ser”

Heraldo Muñoz, presidente del Partido Por la Democracia (PPD), habló con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a las declaraciones del diputado de Revolución Democrática (RD), Giorgio Jackson, quien en diálogo con La Tercera expresó que “es más natural una alianza con el PC que irnos con la ex Concertación“.

“Si el Frente Amplio se siente más cercano al Partido Comunista, es su derecho. A mi juicio, el Frente Amplio tiene más vocación de identidad que de unidad. Yo prefiero la unidad en la centroizquierda”, dijo.

“No se puede tener una unidad a la carta de “con este sí y con este no”. Desde que nacieron (FA), ellos han querido perfilar a la política como una alternativa al mundo de la ex Nueva Mayoría”, complementó el ex ministro, quien deslizó una crítica hacia la bancada de los ex dirigentes estudiantiles.

“El Frente Amplio no es la promesa que pareció ser. Ellos viven su proceso de crecimiento y de cambio“, sintetizó Muñoz.