Diputado Fuenzalida (RN) por votación de escaños reservados: “No me gustó mucho, pero era eso o no tener nada”

Gonzalo Fuenzalida, diputado de Renovación Nacional (RN), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a la votación de los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional que redactará la nueva Carta Magna.

“Estuvimos hasta las 05:00, pero llegamos a un acuerdo finalmente. No me gusta mucho, pero era eso o no tener escaños reservados para los pueblos originarios, que también es malo. No me gusta el número de 17 escaños reservados, pero finalmente fue la única salida que pudimos tener para incluir a los pueblos originarios”, sostuvo.

“En la nueva Constitución es importante que se tenga representación para que tenga legitimidad“, complementó el parlamentario, quien destacó tres puntos logrados en la discusión.

“Nosotros habíamos propuesto la creación de un padrón y no se pudo hacer por el tema que vivimos. Pasamos de tres a ocho y luego a 15. Se llegó a 17 y se lograron tres cosas importantes: primero que estuviesen dentro de los 155 convencionales, no supernumerarios como lo propuso la oposición; segundo el tema de los afrodescendientes y no porque estemos en contra de ellos pero no son un pueblo originario. Están reconocidos por el Estado de Chile, pero no son pueblos originarios y tercero establecer un mecanismo que establezca la paridad“, expresó.