Senadora Goic (DC) por autocrítica del ministro Briones: “Más que mea culpa, uno espera que se aprenda la lección”

Durante este fin de semana el ministro de Haciencia, Ignacio Briones, conversó con La Tercera e hizo una fuerte autocrítica por la reacción del Ejecutivo en la ayuda económica para afrontar la pandemia del coronavirus y las consecuencias de esta en la ciudadanía. “El tema de los ingresos de emergencia me hubiera gustado que hubiéramos podido llegar antes y de manera más amplia, cuestión que vino después“, dijo.

Las palabras de la autoridad ministerial fueron analizadas por la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura. “Siempre es valioso que se reconozcan los errores. Lo señalamos una y otra vez al Gobierno, pero dicho eso, más que mea culpa uno espera que se aprenda la lección“, sostuvo.

Sobre ese punto, la parlamentaria deslizó una crítica hacia la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria. “Ha sido tozudo, ha actuado desde la soberbia y no ha llegado con las ayudas articuladas que podríamos haber tenido como país“, expresó.

“Uno quiere colaborar, pero el Gobierno es el que tiene la firma para poner los recursos”, complementó la ex candidata presidencia, quien hizo una “invitación”. “No podemos seguir en la lógica de las cifras y las estadísticas. El tema no es cuantos recursos pones, sino como los utilizas para gestionar una pandemia”, cerró.