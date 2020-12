Benito Baranda inscribe su candidatura a constituyente por el distrito 12

El psicólogo y actual presidente de la Fundación América Solidaria, Benito Baranda inscribió con éxito su pre candidatura en Servel y desde hoy comienza a trabajar para reunir las 700 firmas que requiere para el proceso.

Baranda, que se presenta en colaboración con el movimiento Independientes No Neutrales, ha trabajado por más de 30 años con las comunidades más vulnerables y excluidas de Chile y el continente, y se prepara con un equipo de voluntarios que lo apoyará para llevar adelante su candidatura y ser un aporte en la redacción y construcción de la nueva constitución de Chile.

“Este desafío me emociona y compromete de gran manera. Toda la vida me ha movilizado la justicia social y esta vez no es la excepción. Para mí, es hora de dar voz a los que nunca tuvieron y construir entre todos una Constitución que nos represente por igual y haga de este un país inclusivo e igualitario”, afirma Benito Baranda

Quienes quieran apoyar a Benito Baranda deben ingresar al link https://patrocinantes.servel.cl/ con su clave única y luego elegir su candidatura y firmar el apoyo con su clave única. Este trámite es solo dar el apoyo de manera privada para que pueda competir.

Agencia Uno