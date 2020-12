Diputada Pamela Jiles presenta proyecto de tercer retiro del 10% de las AFP

El jefe de gabinete de la diputada Pamela Jiles (PJ), Pablo Maltés, anunció que este martes se presentó un tercer proyecto de retiro del 10% desde los fondos de pensiones.

“El retiro es idéntico en general al segundo y primer retiro, con algunas modificaciones. Es de 35 UF a 150 UF, es universal, sin pagar impuestos, no se considera renta, y se revuelve el tema del pago forzoso del pago de alimento”, describió.

“Es como el segundo proyecto de reforma constitucional que ingresó la diputada Pamela Jiles, que se tramitó y hoy está en el Tribunal Constitucional“, agregó.

Sobre el respaldo a esta iniciativa, Maltés dijo que “sería muy raro que no hubiera apoyo transversal a un proyecto que lo que busca es resolver el problema que se nos viene en los meses subsiguientes. Para enero está anunciado por el propio Ministerio de Salud una situación crítica con respecto a la pandemia”.

“Estamos en una crisis económica brutal y el Gobierno no ha reaccionado. No ha hecho Nada. La evidencia está a la vista. Piñera marca un 7% d aprobación en la población y no reacciona. Y no reacciona el ministro de Hacienda, por lo tanto no queda otra alternativa. Yo creo que es un deber del Congreso ejercer sus funcionas y salvar a la población cuando el poder Ejecutivo no lo esta haciendo“, criticó.

¿Por qué no fue la misma diputada que anunció la medida? “Ella está en la sala, está en una sesión. Yo soy el jefe de Gabinete, y me ha pedido que informe a los medios de comunicación respecto a la presentación de este proyecto”.

Cabe mencionar que Maltés es candidato a gobernador por la Región Metropolitana.