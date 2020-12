PPD califica como “señal potente” escaños reservados para pueblos originarios

La Bancada de Diputados y Diputadas del PPD destacó la aprobación del proyecto de ley que garantiza 17 escaños para los pueblos indígenas, dentro de los 155 miembros de la Convención Constitucional. Respecto al cupo para el pueblo tribal afro descendiente, lamentó que fuera rechazado por los votos de Chile Vamos.

“Tengo una sensación extraña frente a este acuerdo que fue lo que prácticamente se pudo lograr porque un pequeño grupo de poder impidió cualquier avance, sin entender que para diseñar un Chile nuevo, que esté validado por todo el mundo indígena, necesita voceros que además estén validados por todos, actores que sean institucionales con los que nos sentemos a conversar”, afirmó la diputada Andrea Parra.

La parlamentaria agregó que “para poder elaborar una nueva Constitución, que es una oportunidad histórica, hay que abrirse a la participación porque finalmente esto es imparable. De hecho, como representante de la Araucanía me parece incomprensible que no tengamos escaños reservados hoy día en el Parlamento. Veo con dolor hechos de violencia en la región, los que hay que analizarlos también desde el punto de vista de un pueblo que ha sido invisibilizado, que no le hemos dado la oportunidad de la expresión institucional”.

Por su parte, el también representante de la Araucanía, diputado Ricardo Celis, afirmó que “el Estado no ha podido resolver la violencia rural existente en la región. Garantizar escaños reservados en la elaboración de una nueva Constitución es la señal más potente que va dar el Estado a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, en cuanto a reconocerlos”.

“Hacer cálculo de que está sobrerrepresentado, que no corresponde, es no hacerse cargo de la historia, del genocidio, de la discriminación. Aquí hay un tema político, histórico. Además, lamento que la derecha rechazara reconocimiento a los afro descendientes, quienes también tenían derecho a participar del proceso constituyente”, indicó el diputado Celis.

Asimismo, el Jefe de Bancada del PPD, Raúl Soto, manifestó que “hoy es un día histórico. Para hacer legítimo, participativo e inclusivo el proceso constituyente que se ha iniciado a partir del plebiscito para una nueva Constitución, y que se va a consolidar con la Convención Constitucional, requería al menos tres cosas: paridad de género que ya está garantizada, participación de independientes, y los escaños reservados para pueblos indígenas que acabamos de aprobar”.

“Obviamente nos hubiera gustado mucho que estos escaños fueran supernumerarios, que existiera un proceso de auto identificación para la inscripción por parte de las mismas personas pertenecientes a pueblos originarios, pero eso no se pudo lograr, y hoy estamos frente a una decisión política que es, aprobar lo que viene de la Comisión Mixta o quedarnos sin la posibilidad histórica de tener a nuestros pueblos originarios incorporados en este proceso histórico de nuestro país”, aseguró el diputado Soto.

Finalmente, la diputada Carolina Marzán señaló “el número no me deja satisfecha, pero confío en que la participación será cualitativa y el reconocimiento de la plurinacionalidad en la nueva Carta Magna, será una iniciativa transversal en miras a lograr concebir iniciativas con una injerencia substancial hacia un país diversamente compuesto, pero igualmente integrador”.

“También valoro y celebro el 5% para personas en situación de discapacidad en la composición de listas de constituyentes, porque pienso que Chile debe ser de una vez por todas un país realmente inclusivo, en todas las formas, que haya garantía de derechos, no solo de personas con discapacidad, sino que de toda la población que se ha sentido relegada”, concluyó la legisladora.

Agencia Uno