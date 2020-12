Diputados PPD destacaron aprobación en general de proyecto sobre eutanasia

La Cámara de Diputados aprobó este jueves en general proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos, más conocida como eutanasia.

“La votación en la Sala fue muy transversal, y como es un logro de este Congreso, como Presidente de la Comisión de Salud citaré el martes para que debatamos las indicaciones. Yo creo que este trámite va a ser expedito, por lo que espero que en enero salga de la Cámara hacia el Senado este proyecto de ley”, afirmó el diputado del PPD, Ricardo Celis.

El parlamentario agregó que “cuando asumí la presidencia de la Comisión de Salud puse este proyecto en discusión por varios meses, no en una sola sesión, para que hubiera un intenso debate”.

“Soy médico, he visto el sufrimiento y he visto morir. Esto no es un acto criminal sino de plena humanidad, que tiene que ver con cómo somos capaces de darle respuesta desde la sociedad a las personas, cuando tienen dolores intratables sin alternativas médicas y terapéuticas“, aseguró Celis.

Por su parte, el diputado y coautor de la iniciativa, Tucapel Jiménez, manifestó que “este proyecto establece el derecho a no padecer dolores ni sufrimientos intolerables, y otorgar la facultad de las personas de decidir y solicitar asistencia médica para morir en forma digna, de modo que le permita a cada persona vivir y morir según sus propias convicciones, que en definitiva es la decisión de un paciente adulto que expresa libremente su voluntad”.

“En enero del año pasado todo Chile se impactó con el doloroso caso de Paula Díaz, quien sufría una rara enfermedad degenerativa que la mantenía postrada sufriendo dolores que no eran capaces de ser aliviados por ningún tratamiento. Paula pidió la eutanasia, pero se le denegó por no ser legal”, indicó.

En la misma línea, planteó que “la pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos muriendo lentamente con un dolor insoportable?, ¿es legítimo dejar que esa persona siga viviendo así?, tengo la certeza que abrir una posibilidad legal y digna para terminar con el dolor es de toda justicia, es un derecho de cada persona”.

Finalmente, el legislador indicó que “este proyecto no busca imponer nada, solo permite que las personas elijan por sí mismas”.

Agencia Uno