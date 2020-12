“Cabros esto no prendió”: Clemente Pérez lanzó su candidatura para la Convención Constitucional

El expresidente de Metro y exsubsecretario de Obras Públicas, Clemente Pérez, lanzó su candidatura a la Convención Constitucional para redactar la nueva Constitución.

El intérprete del recordado “Cabros, esto no prendió”, irá como candidato por el distrito 8, el que alberga a las comunas de Estación Central, Cerrillos, Quilicura, Maipú, Lampa, Pudahuel, Colina y Til Til.

“Hace un año, cuando comenzaron las evasiones y muchos estudiantes se saltaron los torniquetes, yo me opuse diciendo mi frase. Me equivoqué medio a medio, dos o tres días después habían, muchas estaciones de Metro en llamas y muchos edificios también. No lo vi venir, lo reconozco”, afirmó Pérez.

“No es la violencia, sino la marcha pacífica de más de un millón de jóvenes después del estallido y la votación de millones de personas en el reciente plebiscito lo que nos permitirá tener una nueva Constitución”, cerró.

Cabe señalar que, Pérez se postulará como independiente por el movimiento progresismo con Progreso.