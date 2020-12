Diputado Melero (UDI) y renuncia del ministro Desbordes: “Me parece que es un paso legítimo”

Durante este jueves Mario Desbordes presentó su renuncia al Ministerio de Defensa. Luego de 143 días en el cargo, el ex diputado y presidente de Renovación Nacional (RN) dejó el cargo con miras a un posible candidatura presidencial.

Patricio Melero, parlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura respecto a esto y detalló el amplio naipe con el cual contaría Chile Vamos para la carrera por llegar a La Moneda.

“Me parece que es un paso legítimo. Creo que está muy bien que en nuestro sector político se sumen otras alternativas a las que ya están, como (Joaquín) Lavín, (Evelyn) Matthei o el propio Desbordes. (Sebastián Sichel) también saldría hoy, también está Felipe Kast (Evópoli). Chile Vamos se encamina a un proceso de competencia y resolución a través de una primaria de quién será el abanderado de la centroderecha chilena”, sostuvo.

De todas formas, calificó como “apresurada” la decisión de la ahora ex autoridad gubernamental. “Si bien estamos un poco adelantados porque las elecciones son en noviembre de 2021, y en los tiempos que corren, en un año lleno de elecciones, está bien que se empiecen a esbozar las cartas de quienes vamos a llevar para ese desafío. Es una realidad la renuncia del ministro de Defensa. Yo hubiese preferido que esto hubiese sido de marzo en adelante, pero entiendo perfectamente que tiene que darse una suerte de paridad competitiva con respecto a los candidatos de izquierda. Eso obliga a adelantar los plazos“, sintetizó.

¿Y quién reemplazará a Desbordes? Melero, sin dar nombres, no duda en alguna sorpresa. “También hay un misterio porque podría ser una mujer, siempre hay que pensar en una mujer porque hoy la llevan. No suena ninguna en particular, pero no lo descarto. ¿Por qué no? Michelle Bachelet fue ministra en su momento, se subió a un tanque y la postularon como candidata. Ojo con las mujeres en defensa”, cerró.