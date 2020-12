Senador Insulza: Bonificación para los funcionarios de la salud “es de justicia”

Ayer la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el reajuste escalonado del sector público propuesto por el Gobierno. La iniciativa considera un incremento de 2,7% para todos aquellos que ganan menos de $1 millón y medio, y de un 0,8 para quienes ganen un monto superior a esa cifra.

Al respecto, el senador José Miguel Insulza dijo esperar que en el Senado sea votado favorablemente “ya que, de lo contrario, no hay ley, entonces yo creo que el martes pasemos por el rito de aprobar en general lo que la Cámara rechazó y éste es el comienzo de la discusión de montos, lo que espero termine bien”.

No obstante, para el parlamentario, “es necesario que sean examinados algunos sectores del mundo de los funcionarios del Estado, los que han sido más afectados como consecuencia de la pandemia, me refiero a los trabajadores de la salud”.

Sobre esto último recordó que “hace unos meses se había hablado que, a propósito de la sobrecarga de trabajo a los funcionarios de la salud, debería entregarse una bonificación especial a éstos, lo que llevó incluso a que senadores de diferentes sectores presentaron un proyecto de ley para darle una bonificación especial a dichos funcionarios”.

El legislador socialista aseguró que esta solicitud “es de justicia, además de no ser una cosa demasiado cara, que los trabajadores del hospital y los trabajadores de los centros de salud primaria reciban una bonificación también por el enorme esfuerzo que han realizado”.

“No sacamos nada con rendir homenaje a estos trabajadores, con que el Presidente o los ministros los saluden una y otra vez; ante esto me pregunto ¿Por qué no aprovechamos la ley de reajuste del sector público para entregar algún tipo de bonificación a los trabajadores de la salud? Sería una gran cosa y nosotros lo plantearemos al Gobierno en la sala como fundamental; yo sé que este no es un problema de los directivos del sector público, seguramente también lo quieren, pero es raro que en la mayor parte de los países hayan recibido algún tipo de bono y en Chile aún no”, finalizó el parlamentario.

