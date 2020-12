Jacqueline van Rysselberghe: “El gobierno estuvo muy cerca de caer, probablemente más cerca de lo que la gente piensa”

La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe abordó su salida de la presidencia del partido tras las elecciones que dieron como ganador al diputado Javier Macaya.

Respecto a ello, dijo que Víctor Pérez no logró tener tiempo de hacer campaña, porque “tuvo tres semanas para empezar a desplegarse desde que Longueira dejó el tema”.

“Es que, básicamente, no hubo mucho despliegue. Macaya se sumó al final, pero la lista de ellos -y esto no es una crítica, todo lo contrario- venía trabajando desde antes del plebiscito. Y nosotros estábamos al margen. Normalmente, tú trabajas con varios meses de anticipación”, dijo en entrevista con La Tercera.

Respecto a cómo ve los cuatro años de gestión, hizo memoria de cómo fue apoyar al Gobierno de Sebastián Piñera y la crisis que impuso el estallido social.

“Logramos enfrentar todo lo que significó apoyar a un gobierno que nuestro sector no ve con buenos ojos, que ha perdido la adhesión de nuestros votantes”, confesó.

“Y eso solo por responsabilidad política, porque creemos que lo peor que le puede pasar al país es que el gobierno caiga, o que cayera en su minuto, porque hoy ya no es viable. Todo eso no era fácil. Y me siento orgullosa de que en todo ese proceso la UDI haya sido un partido relevante y haya podido jugar un rol para darle estabilidad al gobierno,

cuando tuvo serios riesgos de caer”, dijo.

Respecto al soporte que dieron al Gobierno, dijo que “nosotros entendíamos, sobre todo después del 18 de octubre, que lo peor que le podía pasar a Chile es que se quebrara la democracia”.

“En ese contexto, nosotros estuvimos dispuestos a pagar los costos de lo que eso significaba. Y de eso no me arrepiento”, afirmó la senadora.

“Lo que pasa es que, de verdad, el gobierno estuvo muy cerca de caer, probablemente más cerca de lo que la gente piensa”, reveló. “Si el país seguía en esa escalada de violencia que estábamos viviendo para el 15 de noviembre, la misma gente de derecha le habría pedido a Piñera que se fuera”, agregó.

“Si todos hubiésemos actuado irresponsablemente, lo más probable es que hubiéramos terminado en una situación en que se hace insostenible que el gobierno pueda seguir gobernando. Eso, aquí y en cualquier parte, es un golpe de Estado blanco, pero golpe de Estado al fin”, dijo Van Rysselberghe.