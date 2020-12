Fuad Chahín (DC) criticó las renuncias de Desbordes y Sichel: “Realmente es vergonzoso; le faltaron el respeto al país”

Durante los últimos días se conocieron las respectivas renuncias de Mario Desbordes al Ministerio de Defensa y Sebastián Sichel a la presidencia del Banco Estado. Si bien estuvieron poco más de cinco meses en dichas entidades, ambos dejaron sus cargos con miras a las próximas primarias presidenciales en las cuales asoman como serias cartas de Chile Vamos.

Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana (DC), conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y criticó con todo dichas decisiones. “Encuentro que realmente es vergonzoso que dos autoridades importantísimas como lo son el ministro de Defensa y el presidente del Banco Estado hayan estado menos de cinco meses en el cargo para después embarcarse en una aventura presidencial”, sostuvo.

“Si querían ser cartas presidenciales, no podían asumir los cargos que le ofrecieron”, complementó el ex parlamentario, quien siguió con su descargo. “Me parece que es faltarle el respeto a las instituciones y al país. Tengo una buena opinión personal de los dos, tanto de Mario como de Sebastián, pero creo que se equivocaron porque estamos en un proceso tan débil de las instituciones que no podemos contribuir a su debilitamiento utilizando como un trampolín para luego seguir a una candidatura y estar apenas cinco meses”, expresó.

“Es una falta de respeto a la institucionalidad democrática. Ahí se equivocaron, tienen el derecho legítimo a ser candidatos, pero Mario pudo haber seguido siendo diputado o presidente del partido (Renovación Nacional)“, sumó el líder falangista. “Si lo tenían pensado, lo encuentro una falta de respeto. Esto no es personal, pero ellos se equivocaron, le faltaron el respeto al país y a dos instituciones importantes por el momento que estamos viviendo”, cerró.