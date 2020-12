Mario Desbordes: “Yo creo que estuvo en riesgo la República, no iba caer solo un gobierno”

Mario Desbordes difirió de las palabras de la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), quien afirmó que, producto del estallido social, “el Gobierno estuvo muy cerca de caer, probablemente más cerca de lo que la gente piensa”.

Como entrevistado en Tolerancia 0, el exministro de Defensa reformuló la idea diciendo que “yo creo que estuvo en riesgo la República, no el Gobierno, no iba a caer solo un gobierno”.

“Los grupos violentos, pequeños, minoritarios, pero muy violentos causaron estragos el 18 y el 19 (de octubre) y en otras fechas muy específicas. Esos grupos violentos provocaron desestabilización en cierta medida, sí. Pero no son esos grupos los que provocaron que el gobierno entero tambaleara, que el sistema entero tambaleara“, explicó.

“Fueron cientos de personas aburridas, cansadas, choreadas, angustiadas, póngale el nombre que usted quiera, que nos salieron a decir a las calles. En algún minuto hubo 3 millones de personas en la calle, qué país o gobierno resiste eso”, sostuvo Desbordes, quien agregó que el acuerdo del 15 de noviembre logró “escuchar” a la ciudadanía.

¿Qué iba a pasar si no pasaba el acuerdo? “Cuando cae un gobierno, te reemplaza otro, llega otra persona al gobierno. Aquí caía el gobierno, el Congreso y varios más“. Consultado si se refería a una intervención de las FF.AA., el expresidente de RN señaló que “los militares no estaban dispuestos a intervenir, si llegan los militares es guerra civil, porque se tendría que haber opuesto a la masa de gente que estaba en la calle y yo creo que no estaban dispuestos a eso”.