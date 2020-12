Cámara analizará fallo del Tribunal Constitucional sobre segundo retiro del 10% de las AFP

El presidente de la Cámara Diputados, Diego Paulsen (RN), indicó que se esperará conocer en su totalidad la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucional el proyecto de ley impulsado por parlamentarios y que permitía un segundo retiro del 10% de fondos previsionales desde las AFP.

Paulsen indicó que se esperará conocer en los próximos 10 días el fallo completo para saber cuáles fueron los argumentos que se tuvieron a la vista, para declarar inconstitucional la moción parlamentaria.

Consultado sobre si la resolución genera un precedente respecto de iniciativas futuras, el diputado de RN señaló que “no conozco el fallo ni nadie lo conoce en su totalidad; es un fallo que va a salir en los próximos días, por lo tanto, una vez que lo tengamos podremos determinar si esto genera un precedente o no, ya que no estamos trabajando en base a supuestos”.

El parlamentario valoró la defensa que la Cámara hizo del requerimiento ante el TC, asegurando que se defendió la tramitación no solo en el actuar de la Cámara sino que en los quórums determinados.

“Nuestro fiscal hizo un buen trabajo, lamentablemente, para el trabajo realizado en la Corporación, ganó la posición del Ejecutivo”, añadió.

Con respecto a los proyectos en trámite, como el del tercer retiro, Paulsen explicó que hay dos opciones, como lo establece el reglamento o la ley orgánica: que se declare su inconstitucionalidad por las propias comisiones donde se encuentran radicados o que un parlamentario, un grupo de estos o el Ejecutivo, reclame su inconstitucionalidad una vez aprobado.