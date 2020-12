Las definiciones valóricas de Mario Desbordes: “No soy partidario del aborto” y “la eutanasia me complica mucho”

Mario Desbordes, el eventual precandidato presidencial por Renovación Nacional, dice que su posición general es “que uno debe defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo he dicho siempre”.

En ese sentido, dijo en “La Mañana Interactiva” de Agricultura que “yo no soy partidario del aborto, ya está el de tres causales pero no soy partidario”.

Consultado por el proyecto de eutanasia que se aprobó en general en la Cámara de Diputados, el exministro de Defensa sostuvo que “la eutanasia me complica mucho. No he visto el proyecto, lo reconozco, no he leído el detalle” pero “por regla general, a mí me parece que uno no puede terminar la vida de otro ser humano, no soy partidario de la pena de muerte y creo que tampoco la eutanasia así de abierta, como se entiende en algunos países donde cualquiera puede plantear ‘yo estoy cansado, aburrido, no quiero seguir viendo, tengo derecho interrumpir mi vida"”

Sin embargo, dijo que habría que analizar los casos puntual, “qué pasa cuando la persona sufre demasiado, yo creo que en esos casos hay que dar una mirada, pero por regla general la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no debe ser tocada por nosotros”.

“Yo sé que no es popular lo que estoy diciendo, pero yo tengo también lo que creo y lo que siento”, concluyó.