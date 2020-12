Mario Desbordes responde crítica de Fuad Chahín por renunciar como ministro: “A veces confunde ser oposición con atacar y criticar todo”

El eventual precandidato presidencial Mario Desbordes respondió al presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, quien lo criticó que él y a Sebastián Sichel por salir de sus cargos para ser candidatos. “Realmente es vergonzoso; le faltaron el respeto al país”, dijo ayer.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro de Defensa sostuvo que “Fuad a veces confunde el ser oposición con el atacar y criticar todo, siendo una persona muy inteligente se cae en este tipo de cosas, con frases muy duras siempre. En eso cuesta un poquito comprender la mezcla de una persona con tan buena voluntad a veces y que en otras oportunidades tiene estas frases durísimas”.

Sobre su rol como ministro, dijo que “cumplí con lo que el Presidente me pidió, efectivamente me pude quedar de presidente de partido y de diputado, y en ese minuto subiendo fuerte en las encuestas, capitalizando lo que fue el primer 10%, por supuesto que si hubiera priorizado lo que me convenía a mí, yo hubiera pensado quedarme como presidente de partido, era lo más fácil”.

“Pero el presidente me pidió que los acompañara en un momento muy difícil que era el mes de octubre, noviembre, por un lado el tema del Covid, pero sobre todo el primer aniversario del 18 de octubre, tener un plebiscito que se veía bastante incierto y las FF.AA. tenían un rol clave. Enfrentar 2 ó 3 proyectos relevantes, que estaban trabados absolutamente, como la Ley de Inteligencia”, indicó.

En ese sentido, afirmó que “cuando el Presidente llama uno no puede decirle que no, menos en momento de crisis. Yo voy a llamar a Fuad, voy a tomarme un café con él, creo que se equivoca en la frase y yo estoy muy tranquilo de lo que ha hecho, y creo que Sebastián (Sichel) también debería estar muy tranquilo, el podrá responder el obviamente”.

Asegurando que tuvo un gran trabajo de base y que quedó con estupendas relaciones al interior del Ejército, Desbordes terminó diciendo que “yo creo que las FF.AA. entienden uno tiene que estar en otro lugar de este gran tablero de ajedrez que es la política, donde puedo ayudar más”.