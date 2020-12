Calisto (DC) y crimen organizado: “El tema de la seguridad pública es responsabilidad del Gobierno, no del Congreso”

Aunque valoró la presentación del proyecto de ley contra el crimen organizado, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Calisto (DC), instó al Gobierno a asumir su responsabilidad en materia de seguridad, señalando que “no puede estar permanentemente responsabilizando al Congreso”.

Calisto destacó la iniciativa, afirmando que “es importante perseguir y sancionar con fuerza estos crímenes, me parece positiva la propuesta que modifica la figura de asociación ilícita y lo reemplaza por dos nuevas figuras, aumentando las penas”.

“Efectivamente tenemos que ir al fondo, a la prevención y evitar que niños vulnerables se involucren en el crimen organizado para poder acceder a una mejor vida, pero también tenemos que ser implacables con el crimen organizado. En ese sentido me parece positiva esta iniciativa”, complementó.

No obstante, el parlamentario agregó que “el Gobierno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le compete en materia de seguridad, y no estar permanentemente responsabilizando al Congreso. El tema de la seguridad pública es responsabilidad del Gobierno, no del Congreso”.

El legislador además se refirió a otras iniciativas que se están legislando. “Acá se tiene que abordar el tema de la seguridad de forma integral, porque hay otros proyectos relacionados al crimen organizado, como es el que aumenta la penalización de uso, porte y comercialización de fuegos artificiales, el que está detenido en el Senado luego que lo tramitamos en la Cámara de Diputados”, indicó.

Finalmente, Calisto resaltó que “está también el proyecto que establece el ADN balístico, necesitamos perseguir a quienes portan armas ilegales, saber de dónde vienen las municiones. En fin, el tema de la seguridad se debe tratar de forma integral”.