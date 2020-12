Diputado Carter pide urgencia a proyecto que incluye test de drogas para ser candidato

El diputado de la bancada UDI Álvaro Carter pidió al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley que faculta al Servicio Electoral solicitar de manera aleatoria un examen de drogas a los candidatos que postulen a algún cargo de elección popular.

Al respecto, el legislador explicó que la realidad nacional en materia de narcotráfico ha cambiado abruptamente, “en efecto, el informe anual del Observatorio del Narcotráfico en Chile, desarrollado por el Ministerio Público y la unidad especializada en tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, da cuenta de la magnitud de la penetración de este fenómeno y de los nuevos mecanismos de actuación que se utilizan”.

“La lucha contra la droga la damos todos, más aún instituciones que se pueden ver expuestas a vínculos con el narcotráfico”, subrayó Carter.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que la iniciativa surge a raíz del peligro de que el flagelo de la droga comience a penetrar en la política. “Es por eso que como bancada debemos dar el ejemplo, comprobándole a la ciudadanía que ninguna autoridad política ni con cargo de elección popular consume algún tipo de droga”, sostuvo el diputado.

“El test no es solamente un elemento de publicidad, queremos dar un paso adelante solicitando al Servel, mediante esta iniciativa, que desde ahora en adelante a los candidatos se les pida un certificado, donde diga que no consumen drogas y tampoco tienen vínculo con el narcotráfico, además como segundo punto, buscamos incorporar exámenes aleatorios a autoridades y si es que estos resultan positivos, sea causal de cesación del cargo. No podemos dar espacio para el narcoestado”, concluyó al respecto el autor del proyecto.