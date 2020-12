Diputado Castro y permiso de vacaciones: “Es totalmente absurdo”

El médico integrante de la Comisión de Salud de la Cámara y parlamentario por O´Higgins, Juan Luis Castro (PS), se refirió en duros términos a la iniciativa gubernamental que permite a las comunas en fase de Transición salir de vacaciones a otros lugares del país.

«¡Este llamado Permiso de Vacaciones, es un absurdo!», dijo Castro, precisando que “en la práctica no hay ninguna razón médica, ni epidemiológica, para romper una fase de Transición, que es la antesala de la cuarentena”, y sobre todo “en momentos en que Chile está a punto de tener una crisis sanitaria, incluso peor, que la vez anterior”.

“Es inaceptable esta condición de laxitud, de permisividad basada en razones económicas y políticas, y no en la realidad médica que tiene el país”, sentenció el legislador PS.

Guion seguido, el diputado Juan Luis Castro llamó “al Gobierno a que, de una vez por todas, termine con esta paradoja, con este cuento de nunca acabar, de decir que nos preocupemos del virus pero que en la práctica haya manga ancha, además de todo tipo de excepciones para que el virus siga propagándose ¡Como si no tuviésemos suficientes víctimas con todo lo que ha transcurrido!”. Esto es muy grave e inaceptable”, sostuvo.

Por otra parte, y para concluir, el expresidente del Colegio Médico reprochó una vez más al Gobierno el que se haya “permitido, sin mayores problemas, la entrada de la cepa inglesa, que es muy transmisible, a Chile. No cerraron la frontera y no evitaron la contagiosidad. Ahora la variante se está propagando y no sabemos a cuántos casos más”.

Agencia Uno