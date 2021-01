Francisco Vidal, Heraldo Muñoz y Jorge Tarud inscriben candidaturas para primarias del PPD

El exministro Francisco Vidal, el excanciller Heraldo Muñoz, y el exdiputado Jorge Tarud, inscribieron sus candidaturas de cara a las primarias presidenciales del PPD, que se llevarán a cabo el 31 de enero.

Durante su discurso tras inscribir su candidatura, el exministro de Michelle Bachelet, dijo reconocer sus “errores”. “Estuve ocho años en La Moneda. Durante cuatro años hice la vocería (…) defendí con orgullo lo que hicimos. Pero hoy debo reconocer que fallamos en algo grave: cerrar la brecha de desigualdad”, afirmó Vidal, según consignó La Tercera.

“Nuestra tarea pendiente, nuestro sueño pendiente, es que Chile tiene que ser un país gobernable y para ser gobernable tiene que ser más justo. Obvio que tenemos que seguir creciendo y tener más libertades, pero no hay libertad posible en una sociedad donde depende de la comuna donde nazcas de alguna manera tienes tu futuro proyectado”, agregó.

En tanto, el excanciller Heraldo Muñoz dijo que “aquí no estamos condenados a escoger entre los extremos. A escoger entre Lavín por un lado o quien sea en la derecha o Jadue o Pamela Jiles por el otro. No. Aquí hay un mundo de izquierda que quiere cambios profundos, pero al mismo tiempo quiere estabilidad y responsabilidad”.

“Nuestro planteamiento es representar a todo el país, pero de manera prioritaria la clase media, los sectores más vulnerables (…) a quienes no han tenido privilegios, a quienes se han sentido discriminados. Hay mucha gente en este país que dice ‘a mí no me ha llegado’ y creo que hay mucha gente invisibilizada”, enfatizó.

Por su parte, el exdiputado Jorge Tarud, afirmó que “juntos vamos a levantar Chile”, haciendo una convocatoria a “dejar esa política de trinchera, de cosas que son pequeñeces, que no le interesa a la ciudadanía”.

“Hay que escuchar a la ciudadanía. Construyendo ese programa, si tenemos afinidad con candidatos de otros partidos, llámese PS o DC, obviamente que tendrá que haber una primaria conjunta para definir con unidad el candidato presidencial”, concluyó Tarud, según el citado medio.