Ministro Bellolio confirma que autoridades de gobierno saldrían del gabinete esta semana para ser constituyentes

El 11 de enero es la fecha límite para inscribir la candidaturas paras las elecciones del 11 de abril, que incluye gobernadores regionales, concejales, alcaldes y constituyentes.

Debido a que el plazo se acerca, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura que hay autoridades de gobierno, incluyendo ministros, que saldrían esta semana de sus cargos.

“Hay ministros que están tomando al decisión de poder salir a esa convención, así como otros subsecretarios, un par de intendentes. Hay un grupo de personas del gobierno que eventualmente a final de esta semana a van a dejar el gobierno”, dijo el ministro.

Consultado específicamente si el ministro Cristián Monckeberg sería uno de los que saldría, respondió que “no que yo sepa, no hasta ayer al menos, salvo que haya cambiado de opinión, pero no hasta ayer”.

Las renuncias se concretarían antes del jueves o viernes, pues el lunes es 11 y “el proceso de inscripción no es solo apretar un botón, sino que requiere una serie de trámites y por supuesto no quisiéramos que nadie que deje el gobierno finalmente no pueda quedar por una cuestión administrativa afuera, entonces tiene que haber run espacio”.

“Pero no esta confirmado ni el día ni la cantidad de personas que eventualmente saldrían del gabinete”, sostuvo, aunque no sería un retiro masivo, “sino que una cuestión acotada”.

Además, Bellolio reconoció que hay partidos políticos que han pedido directamente a las autoridades postularse a otros cargos, sin embargo “hay algunos que han manifestado dudas, y que la están pensando y meditando en estos últimos días. Y otros que han dicho que sí y otros que han dicho que no”.